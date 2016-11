Heathrow Airport Havas' bezaubernder Weihnachtsfilm über ein altes Teddybären-Pärchen am Flughafen

#Heimkommen einmal anders: Der Londoner Flughafen Heathrow feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag und hat aus diesem Grund zum allerersten Mal eine Weihnachtskampagne veröffentlicht - und die strotzt nur so vor niedlichen Bildern und "Ohhh"-Momenten. Im Mittelpunkt des von Havas London kreierten Films "Coming home for Christmas" steht ein betagtes Teddy-Pärchen - nicht nur ältere Reisende dürften sich dabei an das ein oder andere Flughafenerlebnis erinnern.

Coming Home for Christmas | Heathrow Airport

Vor der Familienzusammenkunft an Weihnachten müssen viele Menschen eine mehr oder weniger lange Anfahrt auf sich nehmen - gerade für Oma und Opa kann die Reise zu den geliebten Enkeln da schon einmal zu einem mittelgroßen Abenteuer werden. Mit einem geschickten Kniff stellt der Flughafen Heathrow dieses Thema in den Fokus seiner ersten Weihnachtskampagne und erzählt die emotionale Geschichte anhand eines alternden Teddybären-Paares. Ihre beschwerliche Reise von der Landung des Flugzeugs bis zum Wiedersehen (und der Auflösung des Spots) in der Ankunftshalle ist gespickt von kleinen Hindernissen.Dabei beweist die Heathrow-Leadagentur Havas unter Leitung von Creative Directorein hohes Maß an Detailverliebtheit. So kann man bei der Passkontrolle lesen, dass der Teddy-Opa Jahrgang 44 ist und eigentlich Edward Bair heißt - im Englischen wird dieser Vorname gerne mit "Ted" oder "Teddy" abgekürzt. Für weitere Aha-Momente sorgen der Mistelzweig auf dem Transportwagen und der Unfall mit der Shortbread-Pyramide im Airport Store. Der passende Soundtrack stammt vom britischen Pop-Rock-Duound heißt "I'm Going Back".Produziert hat den Film die Produktionsfirmaunter Regie vonGedreht wurde an insgesamt drei Tagen an den Originalschauplätzen in London Heathrow - und zwar bei normalem Flugbetrieb. Für die herausragende Animation und die Postproduktion des 70-Sekünders zeichnetverantwortlich. Der Weihnachtsfilm ist Teil der Jubiläumskampagne, die der Flughafen in diesem Jahr zu seinem 70. Geburtstag gestartet hat: Schon im Sommer glänzten Agentur und Kunde dabei mit einem bezaubernden Flughafenfilm . fam