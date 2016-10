Havas Beebop Stunt Warum Ecco die Alster zum Catwalk macht

Havas Beebop hat für Ecco auf der Alster den "weltweit ersten Catwalk ohne Catwalk" in die Tat umgesetzt Foto: Havas Beebop

So grazil wird selten auf eine neue Schuhkollektion aufmerksam gemacht: Gemeinsam mit Havas Beebop hat die Schuhhandelskette Ecco die Synchronschwimmerinnen der Flensburger Fördenixen in der Alster eine anspruchsvolle Kür aufführen lassen - und das in den Schuhen der neuen "Shape"-Kollektion des Herstellers.