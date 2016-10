Halloween-Stunt Warum bei Burger King der Geist von McDonald's spukt

Diese Burger-King-Filiale hat sich das vielleicht gruseligste Halloween-Kostüm des Jahres zugelegt Foto: Burger King

An Halloween wetteifern vor allem die Menschen in den USA Jahr für Jahr um das beste, gruseligste und originellste Kostüm. In diesem Jahr hat sich auch Burger King gemeinsam mit der Agentur David Miami eine clevere Verkleidung ausgedacht und eine ganze Filiale in Queens, New York in einen Geist verwandelt - und der treibt ausgerechnet als ärgster Rivale des Fastfood-Unternehmens sein Unwesen.