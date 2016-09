H&M-Kurzfilm David Beckham und Kevin Hart erobern die Straße - oder auch nicht

David Beckham und Kevin Hart sind zurück für H&M. Genau ein Jahr, nachdem der einstige Fußballstar und der US-Schauspieler ihr gemeinsames Debüt für den schwedischen Möbelriesen gefeiert haben, melden sie sich in einem neuen Kurzfilm von Adam & Eve/DDB zurück, der an die Story des Vorgängers anknüpft. Nur treibt Hart Beckham diesmal auf einem Road Trip, bei dem so ziemlich alles schiefgeht, komplett in den Wahnsinn.

H&M - The Road Trip featuring David Beckham and Kevin Hart

Stand in dem ersten Film im Oktober 2015 noch die bevorstehende Verfilmung von Beckhams Leben, für die ausgerechnet der Afroamerikaner Hart gecastet wurde, im Mittelpunkt der Kampagne, ist es jetzt der Start des fiktiven Musicals "I, Beckham", bei dem wieder der Schauspieler die Hauptrolle spielt. Die beiden Protagonisten begeben sich mit ihrem eigenen Tourbus auf einen irren Road Trip nach Las Vegas, wo sie das Musical promoten wollen. Doch anstatt auf kürzestem Weg nach "Sin City" zu fahren, macht Hart einen unfreiwilligen Umweg in Richtung Mexiko, raubt Beckham mit seinen musikalischen Ergüssen den Schlaf und sorgt am Ende auf spektakuläre Weise dafür, dass die beiden ihr gemeinsames Abenteuer nicht fortsetzen können.Wie schon in der Vorgängerkampagne bewirbt H&M mit "The Road Trip" die Männerkollektion "Modern Essentials by David Beckham", bei der der 41-jährige Brite aus dem bestehenden Sortiment von H&M eine Auswahl von Einzelstücken kuratiert, die er für stilbildend hält. Dabei ist es einmal mehr das gelungene Zusammenspiel der beiden ungleichen Darsteller Beckham und Hart, die in dem mehr als fünf Minuten langen und global gestreuten Online-Clip für so manchen Lacher sorgen.Bei Adam & Eve/DDB zeichnen(Chief Creative Officer),(Executive Creative Directors),(Copywriter) und(Art Director) verantwortlich. Produziert wurde der Film in Kooperation vonund. Regie führte. Die Postproduktion kommt von. tt