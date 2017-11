HFF München So kreativ warnt das Bayerische LKA vor der Gefahr von Crystal Meth

Die Kampagne "Mein falscher Freund" warnt eindrucksvoll vor den Gefahren von Crytal Meth © HFF München

Dass an der Filmhochschule in Ludwigsburg häufiger großes Kino entsteht, daran hat man sich inzwischen beinahe schon gewöhnt. Doch auch die Filmstudenten weiter im Süden stehen ihren Kommilitonen in Baden-Württemberg in nichts nach: Für das Bayerische Landeskriminalamt kreierte ein Team der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München eine ebenso beeindruckende wie überraschende Kino-Kampagne, die vor den gefährlichen Folgen der Droge Crystal Meth warnt.