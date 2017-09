Grabarz & Partner für VW Wenn der Stauassistent zwei Turteltäubchen ausbremst

Volkswagen - Der Stauassistent im Passat

Wie sagt man so schön: "Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden." An diese Binsenweisheit dürften viele Zuschauer denken, wenn sie den neuen VW-Spot für den Passat sehen. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Junge im Teenager-Alter, der von seiner Freundin und deren Vater am Bahnhof abgeholt wird. Während das Mädchen sich ganz offensichtlich sehr über das Wiedersehen mit ihrem Freund freut und ihn auf dem Rücksitz des Passats mit Küssen und liebevollen Gesten überhäuft, fühlt der sich gar nicht wohl. Denn: Der Vater mustert den Freund der Tochter ohne Pause mit strengen Blicken im Rückspiegel. Wären die beiden Turteltäubchen doch nur Bus gefahren ...Dass der Vater alles sieht, was auf der Rückbank passiert, liegt daran, dass er es kann: Der optionale Stauassistent im Passat entlastet den Fahrer nämlich bei Stop-and-Go-Verkehr und ermöglicht eine teilautomatische Folgefahrt. Alle Infos zu den Features des Modells hält Volkswagen auf einer Landingpage bereit.Produziert wurde der Spot von. Regie führte der vielfach prämierte Werbefilmer, der in diesem Jahr unter anderem zahlreiche Preise für den Heineken-Film "When You Drive, Never Drink" mit Formel-1-Legende Jackie Stewart gewinnen konnte - darunter Film-Gold bei den Cannes Lions. tt