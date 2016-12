Grabarz & Partner Ikea und das City-Light-Poster, in das man sich hineinsetzen kann

Seit vielen Jahren schon rückt Ikea die Vorzüge seiner innovativen Gestaltungslösungen in den Fokus der Kommunikation. Gemeinsam mit Grabarz & Partner hat der schwedische Möbelriese diesen Ansatz jetzt in eine großartige Mediaidee umgemünzt - und ein City-Light-Poster entworfen, in das sich Passanten hineinsetzen können.

Ikea - Small Space Sitting

Mit der ungewöhnlichen Promotionaktion mit dem Titel "Small Space Sitting", die dieser Tage in Berlin zu bestaunen ist, will Ikea einmal mehr unter Beweis stellen, wie man auch kleinsten Raum effektiv nutzen kann. Wie das Casevideo dokumentiert, bewirbt das Unternehmen mit einem auf den ersten Blick ganz gewöhnlichen City-Light-Poster die Sitzelemente der Vallentuna-Serie . Doch hinter dem CLP mit der Botschaft "Mach viel aus wenig Platz" verbirgt sich mehr: Aufgefordert von einem Promotionteam der Eventagenturkonnten sich die Passanten die Werbefläche aus der Nähe anschauen - und stellten fest, dass das CLP tatsächlich selbst als Sitzmöbel fungiert."Die Idee war, ein Plakat so zu gestalten, dass unser Anspruch, viel aus wenig Platz zu machen, direkt erlebbar wird", sagt, External Communication Manager bei IKEA, über die innovative Plakatidee. "Wir möchten unseren Kunden inspirierende Einrichtungslösungen anbieten und ihnen damit einen besseren Alltag schaffen." Dabei ist "Small Space Sitting" eine Verlängerung der aktuellen Ikea-Kampagne , in der die Themen Familie und Zusammensein eine entscheidende Rolle spielen. Auch in den von Thjnk entwickelten TV-Spots spielen die Vallentuna-Baukastenprodukte eine große Rolle.Das CLP ist seit dem 10. Dezember und noch bis Weihnachten am Berliner Hauptbahnhof (Ebene 0, Haupteingangsbereich, Nordempfangshalle) zu sehen. Insgesamt werden Passanten auf einer Fläche von 14 Quadratmetern von dem anwesenden Promotionteam unterhalten. Laut Grabarz & Partner und Ikea erreicht die Platzierung eine Passantenfrequenz von rund 300.000 Menschen am Tag.Bei Grabarz & Partner zeichnen(Geschäftsführer Kreation),(Creative Directors Art und Text),(Senior Art Director),(Art Directors),(Junior Art Director),(Senior Texter) sowie(Texter) für die Kreation verantwortlich. Der Casefilm wurde produziert vonvon. tt