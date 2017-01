Filmakademie Baden-Württemberg Die durchgeknallte "Hangover"-Hommage für Baufix

Die Protagonisten des Films können am Tag nach der Party kaum glauben, was sie da in der letzten Nacht angestellt haben

Anders als bei "Break Free", das sich um einen Altenheimbewohner dreht, der seine Passion fürs Laufen entdeckt, ist das neue Projekt von Regisseurund Producerals so genanntes Drittmittelprojekt entstanden - mit Kunde und Budget. Dennoch wurde "Wenn, dann richtig!" von der Filmakademie Baden-Württemberg mitproduziert.Der Film erzählt die Geschiche von vier besten Freunden, die ein Wochenende sturmfrei haben, weil ihre Ehefraun im Kurzurlaub weilen. Das Wochenende allein nutzen die Protagonisten für eine absolut irre Party, bei der sie das gesamte Haus in Schutt und Asche legen. Doch am Ende wird alles gut - dank den Renovierungs-Produkten und dem Lieferservice von Baufix.Neben dem herausragend und mit schnellen Schnitten produzierten Hauptfilm haben Merher, Baumann und ihr Team noch zehn kurze Youtube-Clips entwickelt, die zeigen, wie man Baufix-Produkte wie Fugenkleber, Raufaser-Reperaturset oder Silikon-Fassadenfarbe richtig anwendet. Ziel war es, die einzelnen Elemente, zu der auch eine Landingpage gehört, zu einer Geschichte zusammenzufügen. Und das ist den Verantwortlichen mit dem urkomischen Film wahrlich gelungen.Neben Karli Baumann und Regisseur Eugen Merher zeichnen(Director of Photography),(Producer),(Editor),(Musik),(Sounddesign),(Sound Recording),(Production Design) sowie(VFX) verantwortlich. tt