Energy BBDO Wie ein Einschussloch zum Symbol für eine bessere Zukunft wird

The Bullet Hole Transplant

Warren’s Story

6750 Kinder wachsen in dem Problem-Stadtteil auf, wo - anders als zum positiven Trend in den gesamten USA - die Gewaltverbrechen mit Schusswaffen immer weiter zunehmen. Eine der wenigen Hoffnungen für die Jugendlichen ist der Off The Street Club: ein Zentrum für Jungs und Mädchen, das bereits 1900 gegründet wurde und tagsüber mehr als 3000 Kinder beherbergt, die dort Zuflucht finden und ihren Hobbys nachgehen können. Um für die alltäglichen Gefahren in West Garfield Park zu sensibilisieren, hat die Non-Profit-Organisation gemeinsam mit Energy BBDO eine genauso simple wie effektvolle Marketingidee in die Tat umgesetzt.Wie der Casefilm zu "The Bullet Hole Transplant" dokumentiert, war der Anlass der gelungenen Aktion ein Vorfall im Off The Street Club: Nachdem die einschusssicheren Fenster des Gebäudes von einer Kugel getroffen wurden, verwandelte man den getroffenen Glasbaustein kurzerhand in ein Monument, das ein Symbol für eine bessere Zukunft der Kinder in West Garfield Park darstellt. Und das errichtete man direkt vor dem Tribune Tower in der Innenstadt Chicagos. Über einen QR-Code an dem Monument werden Interessierte auf die Website der Organisation weitergeleitet, wo die berührenden Geschichten einzelner Jugendlicher erzählt werden (siehe Beispielclip unten). Die programmatische Botschaft: Don't give up on Chicago. Don't give up on the Children. Don't give up on Hope."Der Auftritt ist eingebettet in die Kampagne "#HopeIsTougher", mit der Off The Street Club zur Unterstützung in Form von Spenden aufruft. "The Bullet Hole Transplant" dürfte dabei vor allem im Raum Chicago schon einmal für reichlich Aufmerksamkeit sorgen.