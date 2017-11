"Embrace The Future" Wie Volvo mit einer Astronautin Zukunftsängste besiegt

All-New Volvo XC60 | Embrace the Future (Extended)

At Volvo we believe there are two types of people in the world: Those who fear the future, and those who embrace it. The future is for the unafraid."

Wieder einmal zeigt Volvo mit "Embrace The Future" sein Händchen für große emotionale Geschichten und dafür, die eigene Marke und das beworbene Produkt perfekt in die Handlung einzubetten. Um die Story glaubhaft zu erzählen, hat Grey New York in der Entwicklung der Kampagne eng mit der NASA-Astronautin Catherine Coleman zusammengearbeitet und Storyline sowie den Erzähltext gemeinsam mit der 56-Jährigen ausgearbeitet. Schon bei dem oscarprämierten Weltraum-Film "Gravity" stand Coleman Hauptdarstellerin Sandra Bullock beratend zur Seite.Der Film ist der dritte und letzte Teil einer Trilogie, mit der Volvo und Grey ihre emotionale Markengeschichten in nicht-linearer Form erzählen (siehe die beiden anderen Filme unten).