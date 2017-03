Dnata Travel Warum TBWA die peinliche Seite von Virtual Reality aufdeckt

Dnata Travel: Bali

Mit dem Auftritt will Dnata Travel speziell die junge Zielgruppe daran erinnern, dass echte Reisen in ferne Destinationen so viel besser sind als ein kurzer Ausflug in die virtuelle Realität. Dazu erzählt TBWA/RAAD vier kurze Geschichten von jungen Menschen, die sich mit ihrer VR-Brille nach Bali, München, Paris und Phuket katapultieren und eher eine peinliche Figur dabei abgeben, wenn sie ihr Bett zum Surfbrett umfunktionieren, halbherzig Yoga im Wohnzimmer machen oder sich am Schuhplattler versuchen, ohne tatsächlich auf dem Oktoberfest zu sein.Am Ende der Spots hält Dnata ein Preisangebot für Flug und Unterkunft für das jeweilig beworbene Reiseziel bereit sowie die Botschaft "Travel for real. It's better". Und die glaubt der Zuschauer auch (oder erst recht), ohne in den 20-Sekündern nur einen einzigen Traumstrand, Palmen und strahlenden Sonnenschein gesehen zu haben.Bei TBWA/RAAD in Dubai zeichnen(CCO),(Executive Creative Director),(Creative Director),(Creative Team) sowie(Head of Art) verantwortlich. Produziert wurden die Spots von, Regie führte. tt