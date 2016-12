DDB Argentinien Warum Volkswagen den dringenden Gang zur Toilette feiert

VW Cross Up - Toilets



Jeder kennt diese Situationen, in denen man sich dringend erleichtern muss, aber nicht kann, weil gerade kein Klo zur Verfügung steht oder man in einem wichtigen Meeting steckt. DDB und Volkswagen in Argentinien zeigen das Dilemma und das anschließende befreiende Gefühl in ihrem neuesten TV- und Online-Spot am Beispiel einiger Protagonisten, die es gerade noch rechtzeitig schaffen - und selbst wenn man dafür als junge Frau auf die Männertoilette eilen muss. Unterlegt ist der spaßig inszenierte Clip passenderweise mit dem-Klassiker "Only You".Am Ende hält VW die treffende, wenn auch natürlich etwas vorhersehbare Produktbotschaft bereit: "You'll need to stop. Your Car won't." Denn: Mit dem neuen VW Cross Up soll es möglich sein, eine Strecke von rund 1000 Kilometern mit nur einer Tankfüllung zu absolvieren. Und das ist dann eben nichts für schwache Blasen.Bei DDB in Argentinien zeichnen(CCO),(General Creative Directors),(Copywriter) und(Art Director) für die Kreation verantwortlich. Produziert wurde der Film vonunter der Regie von