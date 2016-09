Champions-League-Kampagne Wie Heineken und Publicis José Mourinho vom Meister- zum "Heimtrainer" machen

Zweimal hat Meistertrainer José Mourinho bereits die Champions-League-Trophäe gewonnen, in der diese Woche gestarteten neuen Spielzeit ist er allerdings zum Zuschauen verdammt: Sein aktuelles Team Manchester United hat die Qualifikation für die Königsklasse verpasst. Stattdessen begnügt sich "The Special One" mit einer eindringlichen Ansprache an alle Fußballfans - stilecht in Schlappen von zuhause aus. Der Appell markiert den Start der Kampagne von CL-Sponsor Heineken.

Heineken l The Prep Talk l #ChampionTheMatch



Bild: Screenshot Youtube/Heineken

In der Vergangenheit unterstützte Heineken seine Champions-League-Aktivierungen mit Prank-Videos Gewinnspielen oder abenteuerlichen Reisen zum Finale - dieses Mal setzen der Brauereikonzern und seine Agenturauf die Unterstützung eines der ganz Großen im Weltfußball: José Mourinho. Als neuer Trainer von Manchester United ist der Portugiese in diesem Jahr außen vor und füllt seine Rolle als Zuschauer mit Bravour. Seine ebenso dramatische wie eindringliche Predigt von der heimischen Dachterrasse aus, umgeben von Blitz und Donner, erreicht Fußball-Fans über den ganzen Globus hinweg.In dem von Starregisseurinszenierten 90-Sekünder "The Prep Talk" brechen dank Mourinhos Motivationsrede Fußballfans ihre Meetings ab, lassen Top-Models alleine an der Bar sitzen und wechseln in einer mit Eishockey-Anhängern besetzten Bar schnell mal den Fernsehsender - nur, um den Anpfiff zur Champions-League-Saison 2016/17 nicht zu verpassen. Der durchaus als schwieriger Charakter bekannte Mourinho beweist im Film viel Selbstironie. In Anspielung auf seinen einst selbstgegebenen Spitznamen addressiert er seine Zuhörer: "You are the chosen ones. No - the special ones." Und auch am Spot-Ende setzt der Trainer noch einmal eine ironische Pointe - mit tierischer Unterstützung. fam