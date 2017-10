"Call of Duty: WWII" Die spaßige "Ocean's Eleven"-Hommage von 72 And Sunny

Storytelling wird in der Werbung für große Video-Game-Kassenschlager immer wichtiger. Kampagnen wie "Gravity Cat" für Sony Playstation (siehe Video ganz unten) gewinnen gar. Die "Action-Trailer", wie die Commercials in der Branche genannt werden, sollen schließlich Lust aufs Zocken machen und schon vor dem Launch eines Videospiels die Kauflust ins Unermessliche steigern. Ein besonders gelungenes Beispiel kommt jetzt von Activision und 72 And Sunny, die den Verkaufsstart von "Call of Duty: WWII" mit einer tollen Hommage an "Ocean's Eleven" feiern.

Official Call of Duty: WWII Live Action Trailer – “Reassemble!”

Official Call of Duty: WWII Live Action Trailer – "Reassemble!" [UK]

Official Call of Duty: WWII Live Action Trailer – "Reassemble!" [France]

"Figure It Out" von Royal Blood.

Gravity Rush 2 | Gravity Cat Live Action Trailer | PS4

Ganz ähnlich wie in dem Blockbuster von Steven Soderbergh aus dem Jahr 2001, in dem Danny Ocean (George Clooney) seine alte Gang zusammentrommelt, um 160 Millionen Dollar aus dem Tresor im Bellagio-Hotel zu erbeuten, macht sich auch der Protagonist des "Call of Duty"-Spots an die Aufgabe, seinen alten Gamer-Clan wieder zusammenzuführen. Und auch wenn die Mission zunächst aussichtslos scheint, weil die einstigen Zocker jetzt Frau und Familie haben oder in eine wilde Kneipenschlägerei verwickelt sind, so verbündet sich die Truppe am Ende des witzig inszenierten Films doch. Schließlich hat die Truppe einen wichtigen Job im Zweiten Weltkrieg zu erledigen.Neben dem Hauptfilm für den US-amerikanischen Markt haben 72 And Sunny und Spieleentwickler Activision noch zwei weitere Spots für Großbritannien und Frankreich entwickelt (siehe oben und unten), die die gleiche Geschichte mit anderen Protagonisten erzählen. "Call of Duty: WWII" kommt am 3. November in den Handel.