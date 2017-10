Buzzman Ikea und die charmante Party-Crasher-Love-Story in Frankreich

In diesem Sommer nahm sich Thjnk in der sehr charmanten deutschen Katalog-Kampagne von Ikea dem Thema Dates und Überraschungsbesuche an. In Frankreich erzählt der Möbelriese gemeinsam mit Buzzman jetzt eine ganz ähnliche romantische Party-Crasher-Geschichte - überraschendes Ende inklusive.

IKEA - Night-time noise



In dem 45-sekündigen Spot, der heute im französischen TV startet, erzählen Buzzman und Ikea die Geschichte eines Mannes und einer Frau, die in einem Mietshaus direkt untereinander wohnen: Während sie gerne ihre Freunde in der Wohnung um sich hat und Partys mit lauter Musik feiert, will er sich in den späten Abendstunden auf seine Arbeit konzentrieren. Mehrmals ermahnt er die Protagonistin, die Musik leiser zu stellen, doch Besserung scheint zunächst nicht in Sicht - bis es zum überraschenden und liebenswerten Finale kommt.Mit der Kampagne will Ikea einmal mehr die Flexibilität seiner funktionalen Möbel und Gestaltungslösungen verdeutlichen - und tut das mit einer charmant erzählten Story, die zur Marke passt und bei den Zuschauern viel Sympathie auslösen dürfte.Bei Buzzman zeichnen(President und Executive Creative Director),(Vice President),(Managing Director),(Creative Director),(Artistic Director) sowie(Copywriter) verantwortlich. Produziert wurde der Film vonunter der Regie von. Der Sound kommt von. tt