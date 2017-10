"Buttermilk Crispy Tenders" Warum eine Großmutter dank McDonald's ihr Leben zurück bekommt

McDonald's ist weltweit vor allem für seine Burger und Fritten bekannt. Hühnchen-Produkte spielen eher eine untergeordnete Rolle. Damit sich das ändert, hat We Are Unlimited in den USA eine witzige Kampagne für die neuen "Buttermilk Crispy Tenders" entwickelt. Im Mittelpunkt: eine Großmutter, die sonntags nicht mehr selbst kochen muss, weil das neue Produkt von McDonald's genauso gut schmeckt wie ihr eigenes frittiertes Hühnchen.

McDonald's Buttermilk Crispy Tenders: Dinner at Grandma's - Sunday Dinner

McDonald's Buttermilk Crispy Tenders: Dinner at Grandma's - Woe is Me

McDonald's Buttermilk Crispy Tenders: Dinner at Grandma's - VR

McDonald's Buttermilk Crispy Tenders: Dinner at Grandma's - Massage

Im Hauptspot der Kampagne erklärt die sympathische Seniorin, dass sie dank der "Buttermilk Crispy Tenders" jetzt viel mehr Zeit für ihre Freundinnen und Hobbys hat: Sie hilft beim Puzzlen, kann sich im Massagestuhl zurücklehnen, im Pool ausspannen und sucht ihr Liebesglück via Online-Dating. In einem weiteren Spot sind noch weitere betagte Protagonistinnen zu sehen, denen es ähnlich geht. Sie alle können ihr Leben dank McDonald's nun in vollen Zügen genießen."Wir haben uns gefragt: Wer müsste eine Empfehlung für ein solches neues Produkt geben, damit die Kunden es wirklich probieren", erklärt, Chief Creative Officer bei We Are Unlimited, gegenüber Adweek den Ansatz der Kampagne . "Dann sind wir sehr schnell auf Großmütter gekommen. Oma in der Küche, wie sie eine italienische Pastasauce macht oder was auch immer - diese Bilder haben wir alle in unseren Köpfen. Die wichtigste Aufgabe für uns war es, diese Idee auf eine Weise umzusetzen, die unique ist und wir in der Werbung noch nicht gesehen haben."Neben den beiden 30-sekündigen Hauptspots im TV kommen zudem mehrere 15-Sekünder zum Einsatz. Bei We Are Unlimited zeichnen(Creative Director/Copywriter),(Creative Director/Art Director),(Associate Creative Director/Copywriter),(Art Director) und(Copywriter) verantwortlich. Produziert wurden die Spots vonunter der Regie von. Die Postproduktion übernahm, die Audio Post kommt von. tt