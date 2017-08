Brahma Wie Santo aus aneinandergereihten GIFs einen Bier-Werbespot macht

Foto: Brahma via Youtube

Die deutsche Bier-Werbung hielt in letzter Zeit. Doch in anderen Ländern sind die Spots für Hopfen-Getränke offenbar deutlich origineller, wie die Biermarke Brahma beweist. Im neusten Clip werden GIFs aneinandergereiht, die im Zusammenhang eine Hommage an den Biergenuss ergeben. Brahma greift auf das Internetphänomen zurückgreift, um die Kernzielgruppe der 18- bis 24-Jährigen zu erreichen.