BBDO New York Der herzzerreißende Anti-Rassismus-Film von Procter & Gamble

Rassismus istDas beweisen zahlreiche. Procter & Gamble engagiert sich bereits seit mehr als 10 Jahren mit der Kampagne "My Black is Beautiful" gegen Diskriminierung. Im neusten Spot "The Talk" sprechen Afro-Amerikanerinnen mit ihren Kindern darüber, wie sie mit den Vorurteilen umgehen sollten, die ihnen im Alltag begegnen. Für die berührende Umsetzung zeichnet BBDO New York verantwortlich.

"The Talk" - My Black Is Beautiful (Full Length)

The Talk: Nicole

So reagieren Twitter-User auf #TalkAboutBias :

This @ProcterGamble commercial made me cry. Had a mini "talk" w my oldest this year, w more to come. #talkaboutbias https://t.co/35FoHLqW08 — Shani Gilchrist (@ShaniRGilchrist) 19. Juli 2017

We need to #TalkAboutBias with our children and recognize it in ourselves. Thanks for sharing this. — Paula Bourque (@LitCoachLady) 25. Juli 2017

The fact that we still must have "The Talk" in 2017 is disheartening. Yet still we press on. #TalkAboutBias



pic.twitter.com/lOod7tWd1X — Marcus Philippus (@MP4TH) 22. Juli 2017

Unfortunately, it's the world we live in...please watch and share #TalkAboutBias https://t.co/MhYn2dXQ5U — Andrea Adams (@andream_adams) 21. Juli 2017

P&G got me crying. Nice commercial #Talkaboutbias — JM (@JM_URBANWEAR) 21. Juli 2017

Ob auf dem Sportplatz, im Geschäft oder im Zusammentreffen mit der Polizei: Immer wieder kommt es zu Diskriminierung von Afro-Amerikanern, wie der emotionale P&G-Spot zeigt. In "The Talk" sprechen Mütter aus verschiedenen Zeitaltern mit ihren Kindern über den ihnen entgegengebrachten Rassismus. Sie klären ihren Nachwuchs über Vorurteile auf, teilen ihre eigenen Ängste und versuchen, die Kinder zu wappnen. Alle Mütter ermutigen ihre Sprösslinge, sich nicht entmutigen und unterkriegen zu lassen.Am Ende des Spots steht der Appell von P&G: "Let's talk about 'The talk' so we can end the need to have it". Dazu soll eine Diskussion über die Diskriminierung im Alltag eröffnet werden, die in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #TalkAboutBias stattfindet. Auf der Kampagnen-Website sind zudem vier Videos zu finden, in denen Frauen in Audio-Beiträgen ihre Erfahrungen mit Rassismus teilen. Mit der "My Black is Beautiful"-Kampagne spricht der Konsumgüter-Konzern seit 2006 speziell Frauen mit dunkler Haut und ihre Bedürfnisse an, wodurch die Kundenbindung gestärkt werden soll.Für "The Talk" zeichnetverantwortlich. Regie führtevon der federführenden Produktionsfirma. Die Creative Directors von "The Talk" sind, der Executive Producer. bre