BBDO New York Das bedrückende Anti-Mobbing-Experiment von Monica Lewinsky

In Real Life #BeStrong

"In Real Life" heißt das Projekt und ist so etwas wie ein "Offline Experiment". Der zweiminütige Casefilm soll zeigen, was passiert, wenn Cyber-Bullying in die echte Welt auf den Straßen gebracht wird. Und diese Vorgabe erfüllt BBDO mit sehr eindringlichen und bedrückenden Szenen: Zu sehen sind mehrere Protagonisten an öffentlichen Plätzen, die aufgrund ihres Aussehens, ihrer sexuellen Ausrichtung und ihrer Religion von anderen aufs Übelste beleidigt und teilweise sogar zum Selbstmord aufgefordert werden. Das geht so lange, bis mutige Passanten vehement einschreiten. Während die Passanten nicht gecastet wurden, handelt es sich bei den Mobbern und Mobbing-Opfern um Schauspieler.Die Botschaft am Ende des Spots lautet: "Wenn dieses Verhalten im echten Leben nicht hinnehmbar ist, wieso ist es dann online so normal?" Diese Frage bildet gleichzeitig die Kernaussage der ganzen Kampagne und soll eine möglichst breite Masse in den sozialen Netzwerken auf das Problem aufmerksam machen. Denn Cyber-Mobbing ist deshalb so weit verbreitet, weil es anonym im Internet stattfindet und die Bullies sich hinter ihrem Computer verstecken können. Die Wirkung bei den Opfern wird deshalb jedoch nicht abgeschwächt.Die Kampagne wird in den sozialen Netzwerken mit den Hashtags #ClickWithCompassion und #BeStrong verbreitet. Laut der Aktivistin Monica Lewinsky, die Ende der 1990er Jahre internationale Bekanntheit durch eine sexuelle Beziehung mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton erlangte und jahrelang selbst Opfer von Cyber-Bullying war, soll der Auftritt die Menschen wachrütteln und an die Bedeutung von empathischem und fürsorglichem Verhalten erinnern.Bei BBDO New York zeichnen(CCOs),(Executive Creative Director),(Associate Creative Director, Art Director),(Associate Creative Director, Copywriter),(Head of Integrated Production) und(Executive Producer) verantwortlich. Produziert wurde der Spot von BBDO inhouse, Regie führte. Die Postproduktion übernahm, die Musik kommt von. tt