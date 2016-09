Audi Der fantastische Rückwärts-Spot zum US-Wahlkampf

"Duel" - Audi Presidential Debate Commercial

Die erste Sequenz des Commercials entführt in einen prunkvollen Festsaal, wo "Vote"-Anstecker auf eine Wahlparty hindeuten. Doch es herrscht Chaos: In der nächsten Einstellung stehen sich eine Frau und ein Mann wie in einem altern Western gegenüber, gezeichnet von einem kräftezehrenden Kampf. Genau dieses unerbittliche Duell zweier Hotelangesteller kann der Zuschauer in den folgenden 90 atemberaubenden Sekunden über Hotelflure, -zimmer und -küchen bis zu seinem Ursprung zurückverfolgen. Und man ahnt es bereits: Natürlich ist ein Audi schuld an der ganzen Misere. Die treffende Botschaft am Ende des Spots: "Beautiful things are worth fighting for. Choose the next driver wisely."Mit "Duel" will Audi laut eigenen Angaben sein eigenes Stück zeitgenössische politische Satire zum Wahlkampf in den USA liefern. Der Rahmen könnte freilich nicht besser gewählt sein: Der Spot lief erstmals während des ersten TV-Duells der Präsidentschaftsanwärter Hillary Clinton und Donald Trump am vergangenen Montag, auch bei den zwei folgenden Debatten am 9. und 19. Oktober wird er wieder zu sehen sein.Mehr noch als eine satrirische Metapher für den harten und verbitterten Wahlkampf ist der Film aber vor allem eines: bestes werbliches Entertainment. Der Clip strotzt nur so vor Action und Anspielungen auf den Wahlkampf - insgesamt hat Audi 18 Easter-Eggs versteckt - und überzeugt vor allem durch die lupenreine Produktion vonund Regisseur. Dass in "Duel" dann auch noch Mann und Frau im geschlechtergleichen Kampf gegeneinander antreten, macht den Auftritt perfekt.Bei Venables Bell & Partners zeichnen(Founder & Chairman),(Executive Creative Director),(Creative Directors),(ACD/Copywriter),(ACD/Art Director) sowie(Director of Integrated Production) verantwortlich. Die Musik steuertebei, das Sound Design übernahm. Die Visual Effects kommen von. tt