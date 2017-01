Apple Watch Nike+ Warum Comedian Kevin Hart zu Forrest Gump mutiert

Apple Watch Nike+ - The Man Who Kept Running

The Man Who Kept Running, feat. Kevin Hart | Fist Bump

The Man Who Kept Running, feat. Kevin Hart | Competition

The Man Who Kept Running, feat. Kevin Hart | Halfway Point

The Man Who Kept Running, feat. Kevin Hart | Perfect Temp

The Man Who Kept Running, feat. Kevin Hart | New Year’s Resolution

The Man Who Kept Running, feat. Kevin Hart | Wisdom

Die globale Online-Kampagne (Kreation:, Portland) steht unter dem Motto "The Man Who Kept Running". Und die Geschichte, die Nike und Apple in insgesamt sieben Spots dazu erzählen, geht so: Schauspieler und Comedian Hart hat im Oktober als einer der ersten Konsumenten seine Apple Watch Nike+ erhalten - und kann seitdem einfach nicht mehr mit dem Laufen aufhören. In dem 90-sekündigen Hauptfilm - so die fiktive Storyline - spürt eine Filmcrew den 37-Jährigen nach Monaten in der Wüste auf, 700 Meilen von zuhause entfernt. Und der US-Amerikaner erklärt, dass er auf die Frage "Are We Running Today?", die ihm seine Computeruhr tagtäglich stellt (und die im Übrigen auch das Kampagnenmotto ist), nur mit "Ja" antworten kann.Mit der Kampagne wollen Nike und Apple vermitteln, dass es für die Nutzer nie einfacher war, ihre Läufe zu tracken, die persönlichen Laufziele zu erreichen, gleichzeitig mit anderen in Kontakt zu bleiben und gegen sie anzutreten, als mit der Apple Watch Nike+.Während Apple vor allem darauf hofft, durch die Cross-Promotion mehr Exemplare von seiner Smartwatches zu verkaufen, wählt Nike mal wieder den ganz großen kommunikativen Aufschlag, um seinen Nike+ Run Club zu bewerben und Läufer so langfristig an die Marke zu binden: Nicht genug damit, dass es neben dem Hauptspot noch sechs weiter Onlineclips gibt, in denen Kevin Hart von seinen spirituellen Erlebnissen in der Wildnis erzählt. Die Marke nutzt die Kampagne auch dazu, ihre Running-Kleidung zu bewerben und verknüpft die Spots deshalb mit einer entsprechenden Landingpage , wo die Produkte, die das prominente Testimonial trägt, gekauft werden können.Zudem erzählt der Sportartikler die Geschichte der Kampagne in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und Snapchat weiter, indem man die User dort auffordert, in den läuferischen Wettkampf mit Kevin Hart zu treten. Schließlich hat der laut eigenen Angaben ja seit Oktober immerhin schon 700 Meilen geschafft. Bis zu der legendären 19.000-Meilen-Strecke von Forrest Gump fehlt allerdings noch ein gutes Stück. tt