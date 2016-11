Allegro-Weihnachtsfilm Das neue "Heimkommen" kommt in diesem Jahr aus Polen

H&M, Apple, John Lewis, die spanische Weihnachtslotterie, Heathrow Airport, Otto - die Liste der Marken, die auch 2016 wieder mit emotionalen Weihnachtsfilmen aufwarten, ließe sich noch lange fortführen. Der vielleicht herzergreifendste Spot kommt in diesem Jahr aber aus Polen.

Allegro - Czego szukasz w Święta? | Angielski

Ausgedacht haben sich den Film mit dem Titel "Angielski" (deutsch: "Englisch") die Internet-Auktionsplattform, die in Polen immer noch Marktführer vor Ebay ist, und deren Kreativagentur. Der Zuschauer begleitet in dem Dreiminüter einen älteren, offenbar allein lebenden Mann, der sich über Allegro ein Englisch-Sprachlernset für Anfänger bestellt hat. Und egal ob zuhause im Wohnzimmersessel, in der Badewanne oder im Bus - überall paukt er fleißig Basiswissen der für ihn fremden Sprache. Als der Protagonist dann noch ein zweites Paket mit einem Koffer erhält, ist das der Startschuss für eine der wohl ersten Reisen, die der Mann in seinem langen Leben je unternommen hat. Und die führt ihn und die Handlung des Commercials zu ihrem zu Tränen rührenden Höhepunkt.Ähnlich wie es Edeka und Jung von Matt im vergangenen Jahr mit "Heimkommen" gelungen ist, schaffen es Bardzo und Allegro mit ihrem Film um einen Großvater, der zum ersten Mal sein Enkelkind trifft, für eine echte kreative Überraschung zu sorgen. Dabei entfaltet "Angielski" genauso wie "Heimkommen" seine Wirkung ganz am Ende, als es nach dem gekonnten Spannungsaufbau zur genauso überraschenden wie bewegenden Auflösung kommt. Und zahlreiche Sprachlern-Dienstleister dürften sich jetzt ärgern, dass nicht sie auf diese großartige Idee gekommen sind, um ihr Produkt emotional aufzuladen.Bei Bardzo in Warschau zeichnen Kreativchef(Copywriter),(Art Director) und(Graphic Design) verantwortlich. Produziert wurde der Film vonunter der Regie. Die Postproduktion übernahm. tt