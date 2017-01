Akestam Holst Dieses hustende Billboard überrascht rauchende Passanten in Schweden

Passend zur Zeit der guten Vorsätze will Apotek Hjärtat in Schweden die Menschen vom Rauchen abbringen

The coughing billboard



Es ist eine Werbeidee, die perfekt in die Zeit der guten Vorsätze zu Beginn des neuen Jahres passt: Wie das 60-sekündige Casevideo zu der Kampagne dokumentiert, beginnt das Model auf dem interaktiven Plakat in den Straßen Stockholms immer dann laut zu husten, wenn Passanten in der Nähe rauchen. Sobald die Menschen auf das Billboard aufmerksam geworden sind, bewirbt Apotek Hjärtat mit dem Slogan "Neues Jahr, neue Vorsätze" seine Produkte zur Raucherentwöhnung.Nach "Blowing In The Wind" aus dem Jahr 2014 schafft es Akestam Holst einmal mehr, mit einer simplen Idee, die technologisch anspruchsvoll mithilfe von Rauchsensoren umgesetzt wurde, ein kreatives Glanzlicht zu setzen. Neben Apotek Hjärtat betreut die Kreativagentur in Schweden auch Ikea und sorgte für den Möbelriesen zuletzt mit der cleveren Search-Kampagne "Retail Therapy" für internationales Aufsehen. tt