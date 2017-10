Adam & Eve/DDB Der Launch-Spot für Fifa 18 ist mehr als nur ein normaler Werbespot

Für Videospiele-Fans ist es ein Termin, der alljährlich rot im Kalender angestrichen wird: Der Erscheinungstag des EA-Sports-Hits Fifa. Seit vergangenen Freitag ist Fifa 18 erhältlich. Und natürlich feiert der Hersteller das mit einem epischen Werbespot. In der Hauptrolle: niemand Geringeres als Weltfußballer Cristiano Ronaldo.

FIFA 18 Launch Commercial | More Than a Game



Bild: Coca-Cola

"More Than A Game" soll Fifa 18 laut Kampagnenclaim sein. In dem kurzweiligen und rasanten Launchfilm will die Vorzeigeagenturden Beweis dafür antreten. Der Zweiminüter zeigt zu Beginn einen Gamer, der Real-Madrid-Star Ronaldo steuert und mit einem sensationellen Trick ein Tor erzielt. Danach veröffentlicht der Zocker den Treffer bei Youtube und der Clip wird unter dem Hashtag #ElTornado zum Internet-Meme und großen Viralhit. Die Folge: Menschen auf der ganzen Welt ahmen den Trick nach und laden die Versuche ihrerseits in den sozialen Netzwerken hoch. Und am Ende lässt es sich auch Ronaldo selbst nicht nehmen, sich an seinem neuen Signature-Move zu versuchen.Der Film überzeugt nicht nur aufgrund seiner Blockbuster-artigen Produktion und der Tatsache, dass er in Story und Bildsprache perfekt auf die junge Zielgruppe zugeschnitten ist. Zudem gelingt es EA Sports und Adam & Eve/DDB, Kooperationen mit Marken wieund Coca-Cola über fiktiven #ElTornado-Content sinnvoll in die Handlung des Spots einzubinden. Ganz zu schweigen von weiteren Gaststars wie dem französischen Nationalspieler, NBA-Starund Altmeister. Schließlich macht das Hip-Hop-Duo Run The Jewels aus dem Trick sogar den Song "Mean Demeanor (El Tornado Mix)", der den Soundtrack des Spots bildet. Und so wird "More Than A Game" am Ende zu mehr als nur einem Launchfilm für ein Videospiel.Bei Adam & Eve/DDB in London zeichnen(Group Chief Creative Officer),(Chief Creative Officer),(Creative Directors),und(Creatives) verantwortlich. Produziert wurde der Spot von, Regie führte. Die Postproduktion übernahm, die Audiopost kommt von. tt